Sivas olaylarının 27. yılına doğru - Vali Salih Ayhan

Sivas Valisi Salih Ayhan, 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların 27. yılı nedeniyle düzenlenecek anma programında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu sene farklı bir anma programı idrak edileceğini, yürüyüş olmayacağını bildirdi.

26.06.2020 19:56 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:22
Sivas Valisi Salih Ayhan, 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların 27. yılı nedeniyle düzenlenecek anma programında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu sene farklı bir anma programı idrak edileceğini, yürüyüş olmayacağını bildirdi.
Ayhan, Valilik binasında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 2 Temmuz 1993'te ülkenin birlik ve beraberliğine kastedildiğini, karanlık odakların planlar yaptığını söyledi. Bunun en büyük acısını Sivas'ın yaşadığına değinen Ayhan, aradan geçen sürede acının yüreklerdeki tazeliğini koruduğunu dile getirdi.
Anma programına önceki yıllarda ortalama 10 bin kişinin katılım sağladığını ifade eden Ayhan, bu sene Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir çok kısıtlamalar getirildiğini kaydetti.
"Elbette bu acımız ve bunu yaşayacağız, bu acılar bizi birleştirecek. Pandemi sürecine uygun bir şekilde de yasaklama yapmayacağız. Sadece ve sadece bir kısıtlama şeklinde az bir sayı belirleyerek 27 yıl önceki bu hususu hafızalarımızda tazeleyip birlik ve beraberliğimize katkı sağlaması için gayret göstereceğiz." diyen Ayhan, 2 Temmuz'da alınacak tedbirleri ilgili kurum temsilcileriyle gözden geçirdiklerine değindi.
Ayhan, bu süreçte sadece vefat eden 37 kişinin birinci derece yakınlarını gelmeyi arzu ederlerse kabul edeceklerini belirterk şöyle devam etti:
"Onlar bizim misafirimiz olacak, onları ağırlayacağız. İl protokolümüzden belli sayıda kişiler, sivil toplum örgütlerinden geçmiş yıllarda görev alan, tertip komitesindeki arkadaşlarımızdan bir kısmını alacağız. Siyasi parti il başkanları ve milletvekillerimizin katılımıyla bu sene dar bir çerçevede geçmişi unutmayacağız, bir anma programı idrak edeceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle yürüyüş olmayacak. Sadece Bilim Sanat Merkezi'ne karanfil bırakılacak ve açıklama yapılacak. Dualarımızı yapıp ayrılacağız. Pandemi kuralları var, özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları bizim olmazsa olmazımız. Bu hususu gözardı etmemiz söz konusu olamaz." Sivas olaylarının 27. yılına doğru - Vali Salih Ayhan

Kaynak: AA

Etiketler: Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Haber

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