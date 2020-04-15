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Sivas Olgunlaşma Enstitüsünde 1,5 milyon maske üretilecek

Sivas Valisi Salih Ayhan, Olgunlaşma Enstitüsünde 1,5 milyon maske üretileceğini bildirdi.

15.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:00
Sivas Olgunlaşma Enstitüsünde 1,5 milyon maske üretilecek
Sivas Valisi Salih Ayhan, Olgunlaşma Enstitüsünde 1,5 milyon maske üretileceğini bildirdi.
Ayhan, İl Sağlık Müdürü Dr. Selçuk Moğulkoç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Sivas Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek, müdür Aysel Şenlen'den maske üretimi hakkında bilgi aldı.
Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, pandemi sürecinde dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerin başında maske geldiğini, birçok ülkede maske sıkıntısı yaşanmasına rağmen Türkiye'de ücretsiz dağıtıldığına dikkati çekti.
Sivas'ın maske temininde kendi kendine yettiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:
"Olgunlaşma Enstitümüzde, İl Sağlık Müdürlüğümüzün İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığı protokol çerçevesinde 3,5 ton kumaş temin edilerek yaklaşık 1,5 milyon maske üretimi gerçekleştirilecektir. Bu hem kurumların hem de vatandaşların ihtiyaçları açısından çok çok önemli. Kısa bir zaman içerisinde de ilimizin maske ihtiyacını karşılamış olacağız."
Salih Ayhan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla PTT'nin maske dağıtımının başladığını, Sivas'ta 25 bin maskenin 5 bin aileye teslim edildiğini de belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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