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Sivas otobüs terminalinde 'koronavirüs' ilaçlaması

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde ilaçlama çalışması yaptı.

12.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:36
Sivas otobüs terminalinde 'koronavirüs' ilaçlaması

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde ilaçlama çalışması yaptı.

Türkiye 'de bir kişide koronavirüs görülmesinin ardından Sivas Belediyesi tedbirlerini arttırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı şehirlerarası otobüs terminalinde ilaçlama çalışması yaptı. Koltuklar, bilet satış gişeleri ve yolcu bekleme alanları ekipler tarafından dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmalarının aralıklarla devam edeceği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Sivas Belediyesi, Türkiye, Güncel

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