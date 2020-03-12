Sivas otobüs terminalinde 'koronavirüs' ilaçlaması
SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde ilaçlama çalışması yaptı.
12.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:36
SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde ilaçlama çalışması yaptı.
Türkiye 'de bir kişide koronavirüs görülmesinin ardından Sivas Belediyesi tedbirlerini arttırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı şehirlerarası otobüs terminalinde ilaçlama çalışması yaptı. Koltuklar, bilet satış gişeleri ve yolcu bekleme alanları ekipler tarafından dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmalarının aralıklarla devam edeceği belirtildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Sivas Belediyesi, Türkiye, Güncel
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