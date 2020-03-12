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Sivas otobüs terminalinde Kovid-19'a karşı ilaçlama yapıldı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışması yapıldı.

12.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:28
Sivas otobüs terminalinde Kovid-19'a karşı ilaçlama yapıldı
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışması yapıldı.
Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun kullandığı şehirler arası otobüs terminalinde koltukları, bilet satış gişelerini ve yolcu bekleme alanlarını koronavirüse karşı ilaçladı.
Yetkililer, dezenfekte çalışmalarının aralıklarla devam edeceğini belirtti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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