Sivas Otogarı'nda korona virüs önlemi
Sivas Otogarı'nda korona virüs önlemi Sivas Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yaptı Sivas Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yaptı.
12.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:28
Sivas Otogarı'nda korona virüs önlemiSivas Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yaptı
SİVAS - Sivas Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yaptı. Sivas Belediyesi'ne bağlı ekipler giydikleri özel koruyucu kıyafetler ile Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminalinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başladı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan çalışmada, otogarın açık ve kapalı kısımları tamamen ilaçlanarak dezenfekte edildi. Vatandaşlar belediyenin yaptığı bu çalışmalardan memnun kaldıklarını dile getirdi.
SİVAS - Sivas Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yaptı. Sivas Belediyesi'ne bağlı ekipler giydikleri özel koruyucu kıyafetler ile Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminalinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başladı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan çalışmada, otogarın açık ve kapalı kısımları tamamen ilaçlanarak dezenfekte edildi. Vatandaşlar belediyenin yaptığı bu çalışmalardan memnun kaldıklarını dile getirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas Belediyesi, Sivas, Yerel
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