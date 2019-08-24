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SİVAS Otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır 6 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır 6 yaralıSivas'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

24.08.2019 20:08
SİVAS Otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır 6 yaralı
Otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır 6 yaralı
Sivas'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas- Ankara yolu Köklüce köyü yakınlarında meydana geldi. Ertuğrul Yıldırım yönetimindeki 58 BF 318 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, bariyere çarptı. Kazada sürücü Ertuğrul Yıldırım ile birlikte Esranur, Samet, Egemen, Nurullah ve Mevlüde Yıldırım yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mevlüde Yıldırım'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
SİVAS Otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır 6 yaralı

Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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