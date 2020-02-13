Sivas otomobil bariyerlere saplandı 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS'ta yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çaptı. Kazada 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Koyuncu köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Kayseri istikametine giden Melih Doğtaş yönetimindeki 34 BZ 8613 plakalı otomobilin kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan bariyer otomobilin sağ arka kapısından içeriye girerek araca saplandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü ile birlikte aynı aileden Elifnaz (8), Sedef ve Ayşe Doğtaş yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldıralarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Elifnaz Doğtaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA