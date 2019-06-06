SİVAS OTOMOBİL LASTİĞİNE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

SİVAS'ta park halindeki kullanılmayan bir otomobilin arka lastik bölmesine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan yavru kediyi çocuklar sütle besledi.
Olay, kent merkezindeki Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan İl Özel İdare lojmanları bahçesinde meydana geldi. Bahçede kullanılamaz halde bulunan Zeki Yavuzhan'a ait 06 ZFA 99 plakalı otomobilin altından uzun süredir kedi sesi duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, aracın lastiğinin üst kısmına bir yavru kedinin sıkıştığını fark etti. Polis
ekipleri sıkışan yavru kediyi çıkarmaya çalıştı. Otomobilin altına süt koyan polis ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkarmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi yaptığı çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarttı. Kurtarılan hayvanı çevrede bulunan çocuklar sütle besledi.
Kaynak: DHA
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