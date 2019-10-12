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Sivas otomobilde tehlikeli yolculuk

Otomobilde tehlikeli yolculukSİVAS'ta bir otomobilin arka cam bölümünde yatarak yolculuk yapan çocuğun görüntüleri dikkat çekti.

12.10.2019 17:47
Otomobilde tehlikeli yolculuk
SİVAS'ta bir otomobilin arka cam bölümünde yatarak yolculuk yapan çocuğun görüntüleri dikkat çekti.
Olay, kent merkezinde 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Hareket halindeki bir otomobilin arka koltuğu ve camı arasındaki kısmında bir çocuğun yatarak yolculuk yaptığı görüldü. Trafik ışıklarında duran araçtaki şaşırtan görüntü, arkasından takip eden bir başka otomobildeki kişilerce görüntülendi. Yoluna bu şekilde devam eden otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.
Sivas otomobilde tehlikeli yolculuk

Güncel

Kaynak: DHA

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