SİVAS Otomobilin motoruna giren yılanı eliyle çıkardı

Otomobilin motoruna giren yılanı eliyle çıkardıSİVAS'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Feyzullah Yağcı (29), park halindeki otomobilinin motor kısmına giren yılanı eliyle çıkardı.

22.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:34
Otomobilin motoruna giren yılanı eliyle çıkardı
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Feyzullah Yağcı (29), park halindeki otomobilinin motor kısmına giren yılanı eliyle çıkardı.
Olay, ilçe merkezindeki Bahçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Markette çalışan Feyzullah Yağcı'nın park halindeki otomobilinin motor kısmına yılan girdi. Bunu görenler, Yağcı'ya haber verdi. Aracını park ettiği yere gelen Yağcı, kaputu açtıktan sonra bez ve sopa da kullanarak, yılanı tutup, motor kısmından çıkardı. Yılanı bir süre elinde tutan Feyzullah Yağcı, daha sonra yeşil alana bıraktı. SİVAS Otomobilin motoruna giren yılanı eliyle çıkardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gemerek, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Türk web hosting şirketi Natro satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro satıldı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley’in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan’ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Haberler››Güncel››SİVAS Otomobilin motoruna giren yılanı eliyle çıkardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:41: Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Çelik'ten kıdem tazminatı açıklaması - Haber 14:41: Gümüşhane'de başından silahla vurulan kişi öldü - Haber 14:41: Büyükşehir Belediyesi, Balaban Mahallesi'ndeki mesire alanında çalışma yaptı - Haber 14:41: Maskesiz yakalandı, polise soyadını bilmediğini söyledi - Haber 14:40: Saros'ta kalamar avı bollaştı, fiyatı 60 liraya düştü - Haber 14:15: İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil - Haber 14:31: Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın - Magazin 13:41: Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı - Haber 13:28: 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı - Haberler