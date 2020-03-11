Sivas ÖZBELSAN'da toplu sözleşme imzalandı
Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ÖZBELSAN şirketi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ilk defa toplu sözleşme imzalandı.
11.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:20
Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ÖZBELSAN şirketi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ilk defa toplu sözleşme imzalandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yapamayacakları hiçbir işin sözünü vermediklerini belirtti.
ÖZBELSAN personelinin mesai talebi olduğunu ve bu konuda çalışmalar sürdürdüklerini aktaran Bilgin, "Yine bu dönemde sendika ziyaretinde işçi, arkadaşların ev talebi vardı. Bu konuda da çalışmalara başladık, Milli Emlak'tan arsa konusunda talebimizi ilettik, önümüzdeki birkaç ay içerisinde arsa sorununu çözerek, gerekli adımları atarak bu dönem verdiğimiz sözü yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.
İmzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Bilgin, şunları kaydetti:
"Temel amacımız işçilerimizin kendini güvende hissettiği, 'iyi ki Sivas Belediyesinde çalışıyorum, iyi ki ÖZBELSAN'da çalışıyorum' diyebileceği bir sözleşmeyi imzalamak, bunu da başardık. ÖZBELSAN işçileri arasındaki gelir adaletsizliğini gidererek sosyal yardımlarda ciddi iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca yine bir ilke imza atılarak işçinin çalıştığı birim ve görevine göre de ek pirim uygulaması getirildi."
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da ÖZBELSAN'da imzalanan toplu iş sözleşmesinin gelecek dönemde yapılacak sözleşmelere örnek teşkil edeceğini vurgulayarak, "ÖZBELSAN'da arzu ettiğimiz bir sözleşmeyi masada gerçekleştirmek için çok çaba sarf ettik. Belediyenin kaynakları arttıkça ÖZBELSAN çalışanlarının kazanımları daha da artacak. Önümüzdeki yıllarda belediyenin tüm hizmetleri ÖZBELSAN üzerinden yürüyecek." açıklamasında bulundu.
Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yapamayacakları hiçbir işin sözünü vermediklerini belirtti.
ÖZBELSAN personelinin mesai talebi olduğunu ve bu konuda çalışmalar sürdürdüklerini aktaran Bilgin, "Yine bu dönemde sendika ziyaretinde işçi, arkadaşların ev talebi vardı. Bu konuda da çalışmalara başladık, Milli Emlak'tan arsa konusunda talebimizi ilettik, önümüzdeki birkaç ay içerisinde arsa sorununu çözerek, gerekli adımları atarak bu dönem verdiğimiz sözü yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.
İmzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Bilgin, şunları kaydetti:
"Temel amacımız işçilerimizin kendini güvende hissettiği, 'iyi ki Sivas Belediyesinde çalışıyorum, iyi ki ÖZBELSAN'da çalışıyorum' diyebileceği bir sözleşmeyi imzalamak, bunu da başardık. ÖZBELSAN işçileri arasındaki gelir adaletsizliğini gidererek sosyal yardımlarda ciddi iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca yine bir ilke imza atılarak işçinin çalıştığı birim ve görevine göre de ek pirim uygulaması getirildi."
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da ÖZBELSAN'da imzalanan toplu iş sözleşmesinin gelecek dönemde yapılacak sözleşmelere örnek teşkil edeceğini vurgulayarak, "ÖZBELSAN'da arzu ettiğimiz bir sözleşmeyi masada gerçekleştirmek için çok çaba sarf ettik. Belediyenin kaynakları arttıkça ÖZBELSAN çalışanlarının kazanımları daha da artacak. Önümüzdeki yıllarda belediyenin tüm hizmetleri ÖZBELSAN üzerinden yürüyecek." açıklamasında bulundu.
Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Hizmet İş Sendikası, Sivas Belediyesi, Sendika, Sivas, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Ekonomi
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Ekonomi
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Ekonomi
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ekonomi
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Ekonomi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı