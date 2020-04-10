Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sivas polisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Sivas polisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destekSİVAS Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 175 paket gıda kolisiyle destekte bulundu.

10.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:28
Sivas polisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
SİVAS Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 175 paket gıda kolisiyle destekte bulundu.
Kentteki bir gıda firmasının bahçesinde düzenlenen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan katıldı.
Vali Salih Ayhan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümünü kutlayarak, "175 yıl boyunca vatandaşımızın can ve mal güvenliği için gecesini gündüzüne kadar mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan bir kuruluşumuzdur" dedi. Polis teşkilatının yüksek görev sorumluluk bilinciyle vatandaşın her türlü ihtiyacına koşan bir teşkilat olduğunu vurgulayan Ayhan, "Polis Haftası olmasına rağmen polis teşkilatımız görev ve sorumluluğunun bilinci içerisinde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kendi oluşturdukları fonla, 175 koli yardımla vatandaşımızın ihtiyacına koştu. Bireysel sorumluluklarının yanında devletimizin verdiği göreve ilaveten kendi ceplerinden fedakarlık yaparak da sürece gönüllerinden katkı sağladılar. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten şu an ilimizin dört bir tarafında gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız olarak görevlerine devam etmektedirler. Biz birlikte güçlüyüz. Destekleri, gayretleri, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Bakanlığımızın önderliğinde polis ve jandarma teşkilatlarımız bir bütün olarak bütün vatandaşların can ve mal güvenliği için seferber olmuş vaziyetteler. 7 gün, 24 saat çalışıyorlar, gece gündüz çalışıyorlar. Gönülden ve içten katkıları da çok anlamlı oldu" diye konuştu. Konuşmanın ardından Vali Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Aydoğan yardım kolilerini araçlara yükledi. Vefa Sosyal Destek ekibine teslim edilen yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Sivas polisinden Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Polis, Sivas, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Haberler ›› Güncel ››Sivas polisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: Batmanlı aktivistten 6 dilde "Evde kal" çağrısı - Haber 18:30: Kağıthane Belediyesi çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 18:29: Tuzla Belediyesi sağlık çalışanlarının her daim yanında - Haber 18:28: Bangladeş'te mahsur kalan Karslı işçiler Türkiye'ye dönmek istiyor - Haber 18:28: Sağlık malzemeleri İngiltere'ye ulaştı - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler