Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››SİVAS 'Polisiz' diyerek aradıkları ev hanımının 20 bin liralık altınını aldılar - Haberler

SİVAS 'Polisiz' diyerek aradıkları ev hanımının 20 bin liralık altınını aldılar

'Polisiz' diyerek aradıkları ev hanımının 20 bin liralık altınını aldılarSİVAS'ta telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, ev hanımı Turunç Y.'nin (66) evde bulunan 20 bin liralık ziynet eşyasını aldı.

23.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:53
'Polisiz' diyerek aradıkları ev hanımının 20 bin liralık altınını aldılar
SİVAS'ta telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, ev hanımı Turunç Y.'nin (66) evde bulunan 20 bin liralık ziynet eşyasını aldı. Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 22'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre Turunç Y.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini komiser olarak tanıtarak evine geldi. Evde Turunç Y.'ye ait ziynet eşyası olup olmadığını sordu. Şüpheli kadının getirdiği 20 bin lira değerindeki altınları alarak evden uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Turunç Y., polise haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Turunç Y.'yi polis merkezine götürerek ifadesine başvurdu. Büyük şok yaşayan Turunç Y., telefonla arayan kişilerin kendilerini polis ve komiser olarak tanıttığını belirterek, "Eve gelip bütün ziynet eşyalarımı götürdüler" dedi.
Polis ekipleri dolandırıcılık şüphelilerinin bulunması için çalışma başlattı. SİVAS ’Polisiz’ diyerek aradıkları ev hanımının 20 bin liralık altınını aldılar

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

SİVAS 'Polisiz' diyerek aradıkları ev hanımının 20 bin liralık altınını aldılar
Etiketler : Sivas, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kendisini karantiya alan Merkel’in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti Haberler
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı’nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti Haberler
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı Haberler
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu Haberler
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı Haberler
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü Haberler
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

İstanbul'da "Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri" kuruldu - Haber Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi - Haber Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi - Haber ISPARTA Plastik malzeme deposunda yangın - Haber AB Dışişleri Bakanları korona virüs gündemi ile toplandı - Haber Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti - Haber RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı - Haber Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi - Haber "Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi - Haber 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Loading