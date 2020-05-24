SİVAS Polisten kaçan alkollü sürücü, 7 bin 500 TL ceza yedi

Polisten kaçan alkollü sürücü, 7 bin 500 TL ceza yediSİVAS'ta, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek polisten kaçan kamyonetin alkollü sürücüsü Orhan K. (39), ekiplerin takibiyle yakalandı.

24.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:42
Polisten kaçan alkollü sürücü, 7 bin 500 TL ceza yedi
SİVAS'ta, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek polisten kaçan kamyonetin alkollü sürücüsü Orhan K. (39), ekiplerin takibiyle yakalandı. Orhan K.'ya 7 bin 506 TL ceza kesildi. Olay, saat 19.00 sıralarında Dört Eylül Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yaşandı. Polis ekipleri, Sivas- Erzincan karayolu Yeni Numune Hastanesi Kavşağı'nda hareket halinde olan Orhan K. yönetimindeki 58 BD 824 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan Orhan K., kaçmaya başladı. Polis ekiplerini peşine takan Orhan K., bir süre devam eden kovalamacanın ardından Fatih Caddesi üzerinde yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen Orhan K., kamyonetten indirilerek, polis otosuna götürüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan Orhan K., polis ekiplerine adını soyadını söylememek için uzun süre direndi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Orhan K., işlem yapılmak üzere Altuntabak Polis Merkezine götürüldü. Orhan K.'ya sokağa çıkma yasağına uymamaktan 3 bin, ayrıca trafik kurallarını ihlalden de 4 bin 356 TL olmak üzere toplam 7 bin 506 TL cezai işlem uygulandı. SİVAS Polisten kaçan alkollü sürücü, 7 bin 500 TL ceza yedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih, Polis, Sivas, Güncel, Haber

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