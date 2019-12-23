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Sivas polisten kaçan madde bağımlısı genç, duvardan düşüp yaralandı

Polisten kaçan madde bağımlısı genç, duvardan düşüp yaralandıSİVAS'ta madde bağımlısı B.Y. (17), ihbar üzerine gelen polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

23.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:06
Polisten kaçan madde bağımlısı genç, duvardan düşüp yaralandı
SİVAS'ta madde bağımlısı B.Y. (17), ihbar üzerine gelen polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Rahmi Günay Caddesi üzerinde bulunan Selçuk Anadolu Lisesi'nin arkası ve Mimar Sami Aydın Tüneli üstünde bulunan boş arsada madde bağımlılarının olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Söz konusu yerde uçucu madde kullanan B.Y., polisleri görünce paniğe kapıldı. Polisten kaçmaya başlayan B.Y., yaklaşık 4 metre yükseklikteki duvardan atlayınca bacağından yaralandı. Yerden kalkamayan B.Y. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. B.Y., olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sivas polisten kaçan madde bağımlısı genç, duvardan düşüp yaralandı

Sivas, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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