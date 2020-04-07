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SİVAS PROF.DR. DİLCİ EVDE KALANLAR GÜNDE 3 SAAT 'DİJİTAL DİYET' YAPSIN

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, koronavirüs nedeniyle zorunlu evde kalanlara uyarıda bulunarak, "Aileler günde 3 saat 'dijital diyet' yapsınlar.

07.04.2020 08:49 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:51
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, koronavirüs nedeniyle zorunlu evde kalanlara uyarıda bulunarak, "Aileler günde 3 saat 'dijital diyet' yapsınlar. Yemekle birlikte hoş sohbet ve fıkralar anlatılsın. Uzun süre dijital nesneler başında kalan çocuklarımızda dikkat dağınıklığı ve odaklanma güçlüğü oluşabilmektedir" dedi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, koronavirüs nedeniyle zorunlu evde kalarak, dijital nesnelerle daha çok vakit geçirenler ile EBA Tv üzerinden eğitimlerine devam eden öğrenciler için önemli uyarılarda bulundu. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Dilci, ailelerin koronavirüs nedeniyle evde kalma süreçlerini fırsata dönüştürebileceklerini söyledi.
Prof. Dr. Dilci, "Bu fırsatları sıralamak istersek, ailecek baş başa kalma, ailecek kenetlenme, birlikte vakit geçirmek ve bunu etkin hale getirerek aile bağlarını güçlendirmeye sebebiyet verebilirler. Bunu yapmak için ailece dramatize edilecek tiyatral etkinlikler, kitap okuma etkinlikleri olmalıdır. EBA üzerinden yapılacak faaliyetlerde dijital nesnelerin kontrolü konusunda öğrencilerle uzaktan katılımlı veya katılımsız şekilde aile etkinlikleri planlanmalıdır. Dijital nesneyle hocaların vereceği mesajı, her ne kadar yüz yüze eğitimi vermese de bunu fırsata dönüştürecek öğrenci merkezli eğitime fırsat vermektedir. Bu yönüyle öğrenciler kendi öğrenme anlayışlarını kendi stillerine uygun bir şekilde yapılandırarak, mevcut durum üzerinden daha çok kazanım, davranışsal ve bilişsel bir sonuç elde edebilirler" dedi.
'GELENEKSEL OYUNLARIMIZI OYNAYABİLİRİZ'
Evde kalma sürecinde planlı etkinlikler yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, "Ev içerisinde uzun süre kalma tabi ki sıkıcıdır. Planlı etkinlikler yapalım. EBA ile geçireceği zamanın dışında ailece kitap okuma saati, aile içi eğitsel oyunlar saati, aile içi topluca müzik dinleme saati yapılabilir. Yine ev içerisinde herhangi bir köşeyi ailecek zaman geçireceğimiz bir mekana dönüştürelim. Bu mekanda satranç ya da geleneksel oyunlarımızı oynayabiliriz. Ailece sohbet, hikaye gibi etkinlikler yapabiliriz. Fırsat buldukça eğer, evimiz mekan olarak uygunsa diğer insanlarla sosyal mesafeyi koruyarak, ailecek açık hava etkinlikleri yapabiliriz. Sportif bazı egzersizler de yapmakta fayda var diye düşünüyorum" diye konuştu.
'3 SAAT DİJİTAL DİYET YAPSINLAR'
Evde kalındığı süreçte dijital nesnelerle temasın arttığını söyleyen Dilci, "Malum içinde bulunduğumuz durum, ev ortamında olma, 'evde kal' sloganıyla koronavirüse karşı mücadelemizde sağlıklı bir yaşam zemini oluşturma adına evde kalmak durumundayız. Bu da dijital nesnelerle teması çok artırdı. Video oyunlarının kullanımı arttı. Bunları dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bununla ilgili yaptığımız birçok çalışma gösterdi ki; yoksunluk sendromundan tutalım, dürtüsel bozukluğa, dikkat eksikliğine kadar çıkacak olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Bunları ortadan kaldırmak için ev içerisinde 'dijital diyet' yapmalıyız. Ev içerisinde ailelerimiz günde 3 saat kendilerini tüm dijital nesnelerden menetmelidir. Çocukların aslında EBA ile kurduğu temas bile bizim için yeterli. Çünkü belli bir oranda radyasyona maruz kalmaktalar. İletişim sıkıntısı, antisosyal kişilik gelişimi olabilir. Çünkü yüz yüze eğitim olmadığı için bu tür sorunlar çıkabilmektedir. Bu nedenle ekransız, dijital nesnelerin olmadığı bölgeler oluşturmalıyız. Etkinlikleri buna odaklı yapmalıyız ve aileler günlük 3 saat dijital diyet yapmalı" ifadelerini kullandı. SİVAS PROF.DR. DİLCİ EVDE KALANLAR GÜNDE 3 SAAT ’DİJİTAL DİYET’ YAPSIN

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel

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SİVAS PROF.DR. DİLCİ EVDE KALANLAR GÜNDE 3 SAAT 'DİJİTAL DİYET' YAPSIN
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