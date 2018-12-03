Sivas Protokolü Engelliler ile Maç Yaptı

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:40



03 Aralık 2018 Pazartesi 09:40

Sivas'ta il protokolü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelliler ile halı sahada maç yaptı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kentteki bir halı sahada düzenlenen dostluk maçında Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Mehmet Nebi Kaya ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan forma giydi.Renkli görüntülerin yaşandığı ve Sivas İl Hakemi Furkan Altay'ın yönettiği maçta dostluk kazandı.Sivas Valisi Salih Ayhan, programda yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerle böyle bir etkinlikte bir araya gelmek istediklerini söyledi.Farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirten Ayhan, şunları kaydetti:"3 Aralık'ın anlamı, engelli kardeşlerimiz için farkındalık oluşturmak, mevcut sosyal hayatlarının daha da iyileştirilmesi noktasında bazı konuları hatırlatabilmektir. Önemli olan zihinsel engellileri ortadan kaldırabilmektir. Engellilerimiz Allah'a ve bize emanettir. Yarın herkesin böyle bir pozisyona düşebileceğini unutmadan bu konuda daha hassas, daha dikkatli olmak lazım. Kardeşlerimizle ter dökeğiz. Onların üzüntüleri varsa üzüleceğiz, sevinçlerini de paylaşacağız."Türkiye'nin sosyal bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, "Sosyal sorumluluk projesi anlamında engelli kardeşlerimizin sosyal hayatlarının iyileşmesi noktasında olağanüstü gelişmeler olduğu aşikardır. Bu konuya milyonlarca bütçe ayrılmıştır. Sosyal devletin özü budur. Sivas, valilik başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarıyla bir engelli dostu şehridir. Bu dostluğu da adım adım ilerleteceğiz." dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek, farkındalık yaratmak için il protokolü ve engellileri halı saha maçında bir araya getirdiklerini ifade etti.