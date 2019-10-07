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Sivas protokolü spora başladı

Sivas'ta "Spor İçin Sağlık, Sağlık İçin Spor" programları kapsamında il protokolü yürüyüş ve yüzme yaparak spora başladı.

07.10.2019 13:42Sivas protokolü spora başladı
Sivas'ta "Spor İçin Sağlık, Sağlık İçin Spor" programları kapsamında il protokolü yürüyüş ve yüzme yaparak spora başladı.

"Spor İçin Sağlık, Sağlık İçin Spor" programlarının ilkine Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve il protokolünün katılımı ile yürüyüş-yüzme yapılarak tamamlandı.

Program sonunda konuşan Vali Salih Ayhan, bu tür spor aktivitelerinin her hafta yapılacağını belirterek, "Toplumun önünde olan bireyler olarak her anlamda örnek teşkil etmemiz gerekiyor. Spora ve sağlığa farkındalık oluşturmak adına, her hafta en azından bir günümüzü spora ayıracağız. Yürüyüş, yüzme, futbol, hentbol gibi spor aktivitelerimizde vatandaşlarımızı da spor yapmaya bekleriz" dedi. - SİVAS

Hilmi Bilgin, Salih Ayhan, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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