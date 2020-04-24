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SİVAS Ramazanın ilk günü pazarlarda yoğunluk yaşandı

Ramazanın ilk günü pazarlarda yoğunluk yaşandıSİVAS'ta Ramazan ayının ilk gününde pazarlarda alış veriş yoğunluğu yaşandı.

24.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:18
Ramazanın ilk günü pazarlarda yoğunluk yaşandı
SİVAS'ta Ramazan ayının ilk gününde pazarlarda alış veriş yoğunluğu yaşandı.
Sivas'ta Kümbet Mahallesi'ne cuma günleri kurulan pazarda ramazan ayının ilk gününde yoğunluk oluştu. İlk iftar için pazara alışveriş yapmaya gelenler, pazar yerini doldurdu. Kentte açık alanlarda maskesiz gezmenin yasaklanması nedeniyle pazara gelenlerin ve esnafların bu kurala özen gösterdikleri görüldü. Esnaflar, pazarların normalde sakin olduğunu ancak ramazanın başlamasıyla birlikte bugün yoğunluk yaşandığını ifade etti. Alış veriş için pazara gelenler ise ramazan nedeniyle ilk günlerde yoğunluğun normal olduğunu, herkesin ilk iftar telaşı yaşadığını dile getirdi. SİVAS Ramazanın ilk günü pazarlarda yoğunluk yaşandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kümbet, Sivas, Güncel , Haber
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