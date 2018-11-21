Sivas Römorktan Fırlayan Teker, Karşı Şeritteki Otomobile Çarptı

Römorktan fırlayan teker, karşı şeritteki otomobile çarptı
SİVAS'ta hafif ticari aracın çarptığı römorkun fırlayan tekeri, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, trafikte aksaklık yaşandı.
Kaza saat 09.00 sıralarında Atatürk Caddesi
Kepçeli Mevki'nde meydana geldi. Rüstem Erdem idaresindeki 57 YD 299 hafif ticari araç, Ali Çınar
yönetimindeki 58 YE 782 plakalı köy minibüsünün arkasında takılı römorkla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle römorkun yerinden çıkan sağ arka tekeri, karşı şeride geçerek Yunus Erdem'in kullandığı 58 AB
415 plakalı otomobile çarptı. Tekerin çarptığı otomobilin ön bölümünde maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, yola fırlayan teker trafikte bür süre aksaklığa neden oldu.
Köy minibüsünün sürücüsü Ali Çınar, Ben hastaneye yolcu bıraktım, gelirken vatandaş birden sağdan sola çıkınca kaza oldu. Araba
kurtardı ama römork kurtarmadı. Teker karşı şeride geçti. Başkasının aracına vurdu. Römork devrildi, tekrar doğruldu dedi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Çınar,Atatürk Caddesi
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:52