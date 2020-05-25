SİVAS Satışa çıkardığı aracını müşterilerine görüntülü tanıtıyor

Satışa çıkardığı aracını müşterilerine görüntülü tanıtıyorSİVAS'ta yaşayan Yusufhan Erkovan (27) satışı için ilan verdiği otomobilini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan ve aracı satın almak isteyenlere görüntülü olarak tanıtıyor.

25.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:34
Satışa çıkardığı aracını müşterilerine görüntülü tanıtıyor
SİVAS'ta yaşayan Yusufhan Erkovan (27) satışı için ilan verdiği otomobilini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan ve aracı satın almak isteyenlere görüntülü olarak tanıtıyor. Sivas'ta Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş'de (ÇEDAŞ) güvenlik görevlisi olarak çalışan Yusuf Erkovan, 1996 model 11 TF 852 plakalı otomobilini 21 bin 800 lira satışa çıkardı. Otomobilini internet üzerinden ilana çıkaran Erkovan'ın aracını almak isteyenler telefonla aramaya başladı. Erkovan, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otomobilini müşterilere görüntülü olarak tanıtmaya başladı. Erkovan, görüntülü arayanlara aracının dış görünümü, içi ve motor bölümünü titizlikle gösteriyor.
Müşterilerinin koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağından dolayı bire bir aracı göremediklerini belirten Erkovan, "Müşteriler aracımın motorunu, kasasını görüntülü arayıp göstermemi istiyorlar. Bu şekilde bir yöntem bulduk. Arayan herkese cep telefonu kamerası ile görüntülü olarak aracın her yerini gösteriyorum" dedi. SİVAS Satışa çıkardığı aracını müşterilerine görüntülü tanıtıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Çamlıbel, Sivas, Güncel, Haber

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