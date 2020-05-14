SİVAS Sattığı ineğin parasının bir kısmını kampanyaya bağışladı

Sattığı ineğin parasının bir kısmını kampanyaya bağışladıSİVAS'ta yaşayan Gamze Yıldız (20) 5 bin 500 liraya sattığı inekten kazandığı paranın 2 bin 500 lirasını, kanser hastası Gani Yiğit(62) ise bin 500 lira olan emekli maaşının bin lirasını koronavirüs nedeniyle başlatılan Milli...

14.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:08
Sattığı ineğin parasının bir kısmını kampanyaya bağışladı
SİVAS'ta yaşayan Gamze Yıldız (20) 5 bin 500 liraya sattığı inekten kazandığı paranın 2 bin 500 lirasını, kanser hastası Gani Yiğit(62) ise bin 500 lira olan emekli maaşının bin lirasını koronavirüs nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.
Merkeze bağlı Başsöğüt köyünde yalayan Gamze Yıldız, Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Hattı'nı arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri köye genç kızın yanına gitti. Yıldız, 5 bin 500 liraya sattığı ineğinin 2 bin 500 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak, görevliye teslim etti.
Kampanyaya destek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldız, "Bu zor günümüzde devletimizin ve milletimizin yanında olmak için böyle bir kampanyaya bağışta bulunmak beni çok mutlu etti. Böyle bir bağışa destek olmaktan dolayı gururluyum" dedi.
EMEKLİ MAAŞINDAN BİN LİRA BAĞIŞLADI
Merkeze bağlı Doğanca köyünde yaşayan kanser hastası Gani Yiğit ise 112'yi arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri köye gitti. Yiğit, bin 500 lira olan maaşının 1000 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak görevliye teslim etti. SİVAS Sattığı ineğin parasının bir kısmını kampanyaya bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Gamze Yıldız, Güncel, Haber

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