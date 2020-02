Sivas şehit ailelerinden birlik ve beraberlik çağrısı

Şehit ailelerinden birlik ve beraberlik çağrısı SİVAS Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, sınırlarda oluşturulacak her türlü askeri güvenlik önlemlerini alması konusunda milletin, devletinin ve ordusunun yanında olduğunu söyledi. Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Şehit Aileleri ve Derneği Başkanı Mustafa Hızal basın açıklaması düzenledi. Dernek binasındaki açıklamasında birlik ve beraberlik çağrısı yapan Hızal, "Suriye'nin İdlib gelen 33 askerimizin şehit haberleri, millet olarak yüreklerimizi dağlamıştır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Yaralı kahramanlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu saldırılar ile bu aziz ve necip milletimizi korkutacaklarını ve sindireceklerini zanneden işbirlikçi hainler şunu iyi bilmelidirler ki, millet olarak her tür hainlikleriniz bizleri, devletimize ve milletimize bağlılığımızı kat ve kat arttırarak devam etmektedir" dedi.İdlib'den gelen şehit haberlerinin Türk milletinin yüreğini dağladığını belirten Hızal, bu saldırıların Türk milletini korkutamayacağını ve sindiremeyeceğini dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, sınırda oluşturulacak her türlü askeri güvenlik önlemlerini almak için bütün millet olarak devletin ve ordun yanında olduklarını aktaran Hızal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sınırlarımızı açarak dünyaya insanlık dersi vermiş bir devletiz. Her zaman söylendiği gibi kimsenin toprağında gözümüz yoktur" diye konuştu.'DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ, KUDRETİNİ BİLİYORUZ'Rusya ile yapılan anlaşmaların ve diğer devletlerin vermiş olduğu sözlerin sadece masada kaldığını dile getiren Hızal, şunları kaydetti:"Rusya ve Esad rejiminin yapmış olduğu insani katliamın ve terör devleti kurma hayallerine NATO ve Birleşmiş Milletler adım atmalıdırlar. NATO ve Birleşmiş Milletler samimi olarak destek olduklarını açık açık göstermelidirler. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üniter yapısını bozmak isteyenlere karşı bütün siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde 33 şehidimizi ebedi istirahatleri olan peygamber efendimize komşu olarak göndereceğiz. Millet olarak devletimizin gücünü ve kudretini biliyoruz. İnşallah devletimizin yetkili kurumları aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacaktır. Yarın illerimize gelecek şehit haberleri sadece ailelerimizin yüreğine ateş düşürmeyecektir. Bu aziz ve toprakları kanla alınan Türkiye Cumhuriyeti Devletin de yaşayan bütün bireylerimizin ciğerlerini yakmıştır, mekanları cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun."