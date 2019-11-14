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Sivas şentop: türkiye, cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etti

Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etti (3)GÖK MEDRESE'DE İNCELEMELERDE BULUNDUTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Üniversitesi'nin Akademik Açılış Yılı programının ardından restorasyonunda sona yaklaşılan tarihi Gök Medrese'de incelemelerde bulundu.

14.11.2019 19:39 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:42
Şentop: , 'mızın liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etti (3)
GÖK MEDRESE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Üniversitesi'nin Akademik Açılış Yılı programının ardından restorasyonunda sona yaklaşılan tarihi Gök Medrese'de incelemelerde bulundu. Şentop, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan Gök Medrese'de devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şentop'a incelemeleri sırasında Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu da eşlik etti. Gök Medrese'deki incelemenin ardından il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektiren Şentop daha sonra hava yoluyla kentten ayrılarak Ankara'ya hareket etti.
Sivas şentop: türkiye, cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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