Sivas Servise Bakarken, 3'üncü Kattan Minibüsün Üzerine Düştü

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:34



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:34

Sivas'ta lise öğrencisi Nursena K.(16) okul servisine bakmak için eğildiği evinin penceresinden, park halindeki panelvan tipi minibüsün üzerine düştü. Hafif yaralanan öğrenci tedaviye alındı.Olay, sabah 08.00 sıralarında Diriliş Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Nursena K., eğitim gördüğü Abdussamet Bal İmam Hatip Lisesi'ne gitmek üzere hazırlandı. Nursena K.,okul servisine bakmak için evlerinin penceresinden eğildi. İddiaya göre bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 11 metreden, bina önünde park halinde bulunan panelvan tarzı minibüsün üzerine düştü. Hafif yaralanan Nursena K. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın üzerine düştüğü aracın kaportasında çökme oluştu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.