SİVAS Seyir halindeki otomobil yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü

Seyir halindeki otomobil yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü
SİVAS'ta akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobil yağmur yağışı nedeniyle yolda oluşan çöküntüye düştü.
Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim
Caddesinde meydana geldi. Erkan Yurtsever yönetimindeki 47 KN 952 plakalı otomobil sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü. Sürücü olayı yara almadan atlattı. Bilgi verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun
da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çöken yola düşen araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekipleri çöken yolda çalışma yaparak caddeyi yaklaşık bir saat sonra tekrar trafiğe açtı. Sağanak yağmura aldırmayan bir grup vatandaşın bakkaldan büyük şemsiye alıp olayı izlemesi ve trafik polisinin ıslanmaması için çabalamaları dikkat çekti. Çöken yola otomobili düşen sürücü Erkan Yurtsever, 'Seyir halindeydim yol çökünce aracım içine gömüldü' dedi.
Kaynak: DHASelim
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