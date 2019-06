SİVAS SİVAS KÖFTESİ, YÖRE HALKININ 1 NUMARALI YİYECEĞİ

Kaynak: DHA

SİVAS'ta yöreyle özdeşleyen ve içerisinde yağ ve tuzdan başka hiç bir katkı maddesi bulundurmayan tescilli ' Sivas Köftesi' kent sakinlerinin 1 numaralı yiyeceği konumunda bulunuyor. Sivas'ın önemli yiyeceklerinden olan ve 2010 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen, içerisinde yağ ve tuzdan başka hiç bir katkı maddesi bulundurmayan tescilli 'Sivas Köftesi' kent sakinlerinin yemek tercihlerinde ilk sırada geliyor. Lokantalarda en çok tercih edilen ürün olan köfte, pikniklerde de sıklıkla tüketiliyor. Marketlerde ve kasaplarda hazırlanmış halde satılan köfteler, normal et ürünlerinden daha çok rağbet görüyor. Kente dışarıdan gelen misafirlere de mutlaka Sivas köftesi tattırılıyor. Sivas'tan ve şehir dışından gelen vatandaşlar ise Sivas köftesini tatmadan kentten ayrılmıyor. Şehir dışına gönderilenler ile birlikte günde ortalama 3-4 ton arasında Sivas köftesi satışı yapılıyor.'TADILMASI GEREKEN BİR LEZZET'Kentte 4 nesildir Sivas köftesi üretimi yapan ve Türkiye genelinde de ün kazanan işletme sahibi İshak Kaan Usta , lezzetinin etin kalitesinden geldiğini belirterek Sivas Köftesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sivas Köftesi sadece et ve tuzdan ibarettir. Lezzeti etinin kalitesinden geliyor. Sivas'ın yaylalarında bulunan çiçeklerin, kekiğinin harmanı ve hayvanların bunları yemesiyle ete sirayet etmesinden dolayı, yağ mozaiğinin güzel oluşundan dolayı etin bir güzelliği var. Biz de onu hiç bozmadan sadece üzerine tuz atarak lezzetlendiriyoruz. Bu şekilde Sivas köftesi oluyor. Tatmayanlar için tadılması gereken bir lezzettir. Tadanlar zaten şu an biz anlattığımızda da damakları sulandı. Sivas köftesi hoş bir lezzete sahiptir. Sivas köftesi tescillendi ve Sivas'ın öz lezzeti oldu. Ama şehir dışındaki insanlarında bu tescile uyup aynı lezzeti oraya taşımaları lazım ki her tarafta bu lezzet tadılmış olsun dedi.'KÖFTE OLMAZSA NE KARINLARI DOYUYOR, NE DE MUTLU OLABİLİYORLAR'Sivaslıların köfteyi çok sevdiğini belirten Usta, Sivaslıların Sivas'la olan ilişkisi neredeyse köfte olmazsa ne karınları doyuyor ne de mutlu olabiliyorlar. Düğünde, cenazede bile köftesiz olmuyor. 7-24 köfte yiyerek hemhal oluyorlar. Çok sevdikleri bir lezzet. Biz de bu lezzeti bozmadan 4 nesildir getirmişiz Sivas köftesiyle ilgili bütün gayret ve özverimizi yansıtıyoruz. En güzel haliyle bu lezzeti onlara ulaştırmaya çalışıyoruz diye konuştu.'HERKESE TAVSİYE EDERİZ' Erciş 'ten Sivas'a köfte yemeye gelen Fatih Öztürk , Sivaslı arkadaşlarım Sivas'a gelindiğinde yapılması gerekenler noktasında bu lezzetli köftenin tadını almamı istediler. Ben de bu sebeple bugün buradayım. Dedikleri gibi de çok memnun kaldım. Buradan herkese tavsiye ediyorum. Sivas'a mutlaka gelsinler, köftenin tadına bakmadan ayrılmasınlar dedi.Sivas köftesinin damak tadına uygun olduğunu söyleyen Ümit Kul ise, Sivas köftesini denemek için dışarıdan geldik. Bir hayli lezzetli bir köfte. Etin lezzeti daha iyi anlaşılıyor. Et yediğimiz anlaşılıyor. Et yediğimizi hissediyoruz. Memnunuz diye konuştu. Ankara 'dan memleketi Sivas'a gelen Nuriye Kul ise, Çok lezzetli, herkese tavsiye ederiz. Sivas'ta yediğimiz köftenin tadını hiçbir yerde alamıyoruz. Sadece et tadı geliyor. Sivas köftesini seviyoruz dedi.