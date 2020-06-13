SİVAS Sivas'ta 6 köyü tehdit eden tırtılın türü 'Altın Kelebek' - TEKRAR

Sivas'ta 6 köyü tehdit eden tırtılın türü 'Altın Kelebek' - TEKRARSİVAS'ın Zara ilçesinde, ormanlık alanı istila eden ve 6 köyü tehdit eden tırtılların 'Altın kelebek' olduğu belirlendi.

13.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:51
Sivas'ta 6 köyü tehdit eden tırtılın türü 'Altın Kelebek' - TEKRAR
SİVAS'ın Zara ilçesinde, ormanlık alanı istila eden ve 6 köyü tehdit eden tırtılların 'Altın kelebek' olduğu belirlendi. Sivas Orman İşletme Şube Müdür Yardımcısı Uğur Arıcan, tırtılların pupa dönemine girmesi nedeniyle herhangi bir mücadele yapılamayacağını söyledi. Arıcan, bölgede kuş popülasyonunun artırılacağını ve yırtıcı böcek salınarak önlem alınacağını ifade etti.
Zara'da ormanlık alandan yerleşim yerlerine kadar inen tırtıllar bölge halkını tedirgin ediyor. Sürekli üreyen tırtıllar ayrıca bölgede bulunan bitki örtüsüne de zarar veriyor. Kardere, Evrencik, Söğütözü, Bolucan, Aşağımescit ve Çaypınar köyleri ile mezralarının da olumsuz etkilendiği tırtıl istilası nedeniyle meşe ağaçları başta olmak üzere birçok bitki de zarar gördü. Bölge sakinlerinin endişeli bekleyişi ise sürüyor. Gün geçtikçe köylere yaklaşan tırtıllardan bölgede mangal kömürü üretimi yapan 5 aileden oluşan yaklaşık 100 kişinin yaşam alanı da olumsuz etkileniyor.
'YIRTICI BÖCEK VE KUŞ TÜRÜNÜ DOĞAYA SALACAĞIZ'
Bölgede çalışma başlattıklarını belirten Orman Şube Müdür Yardımcısı Uğur Arıcan, "Geçen yıllarda da Altın Kelebek adındaki tırtılın zararına rastlanılmıştı. Yine aynı durumla karşılaşıldı. Şu an itibariyle bu tırtıllar toprağa indi. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Bölgede arıcılık faaliyetleri olduğu için kimyasal mücadele de yapamıyoruz. Kimyasal mücadele bunlara zarar veriyor. Biz ancak kuş yuvası asarak önlem alacak ve yırtıcı böcek türünü doğaya salacağız. Bu şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Bu tırtıl tüm meşe ormanlarımızda görünen bir böcektir. Bu böcek meşelerin çiçeklerini yiyerek zarar verir. İnsanlarda ise sadece kaşıntı yapar. Onun dışında herhangi bir zararı yoktur. Ağaçları ise kurutmaz, sadece zayıflatır" dedi.
Arıcan, tırtılların bir süre sonra kelebeğe dönüşeceklerini ifade etti. SİVAS Sivas’ta 6 köyü tehdit eden tırtılın türü ’Altın Kelebek’ - TEKRAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas, Güncel, Haber

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