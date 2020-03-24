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SİVAS Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, hastanede gözlem altında

Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, hastanede gözlem altındaSİVAS'ta, solunum sıkıntısı olan İsmet Ö. (80) ve eşi Jale Ö. (75), koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

24.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:53
Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, hastanede gözlem altında
SİVAS'ta, solunum sıkıntısı olan İsmet Ö. (80) ve eşi Jale Ö. (75), koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.
Gülyurt Mahallesi'nde yaşayan İsmet Ö. ve eşi Jale Ö., 112 Acil Servis'i arayıp, solunum sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Bunun üzerine eve hemen sağlık ekibi sevk edildi. Koruyucu kıyafet giyip, maske ve eldiven takan sağlık görevlileri, İsmet Ö. ve eşi Jale Ö.'yü evlerinden alıp, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürdü. Çiftin koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındığı belirtildi.
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SİVAS Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, hastanede gözlem altında

Kaynak: DHA

Etiketler : Sivas, Güncel

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SİVAS Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, hastanede gözlem altında

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