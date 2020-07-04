SİVAS Stadyumda hazırlanan sporcular, 'Survivor' parkurunda kıyasıya yarıştı

Stadyumda hazırlanan sporcular, 'Survivor' parkurunda kıyasıya yarıştıSİVAS'ın Zara ilçesinde judo ve güreş takımı sporcuları stadyumda hazırlanan 'Survivor' parkurunda hem spor yaptı hem de gönüllerince eğlendi.

04.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:09
Stadyumda hazırlanan sporcular, 'Survivor' parkurunda kıyasıya yarıştı
SİVAS'ın Zara ilçesinde judo ve güreş takımı sporcuları stadyumda hazırlanan 'Survivor' parkurunda hem spor yaptı hem de gönüllerince eğlendi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme süreciyle birlikte yaz okulları açıldı. Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce açılan yaz okulunda judo ve güreş eğitimi gören minik sporcular için antrenörler motivasyonu arttırmak amacıyla Korgeneral Ahmet Başyurt Stadyumu'nda 'Survivor' parkuru hazırladı. Sporcular hazırlanan parkurda kıyasıya yarıştı. Parkurda sporcular hem spor yaparken hem de eğlenceli vakit geçirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ilgi gördü. SİVAS Stadyumda hazırlanan sporcular, ’Survivor’ parkurunda kıyasıya yarıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber
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