SİVAS Su borusu patladı, arazi ve evlerin bahçelerini su bastı

Su borusu patladı, arazi ve evlerin bahçelerini su bastıSİVAS'ın Hafik ilçesinde, su borusunun patlaması nedeniyle bazı evlerin bahçeleri ve tarım arazileri, sular altında kaldı.

23.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:12
Su borusu patladı, arazi ve evlerin bahçelerini su bastı
SİVAS'ın Hafik ilçesinde, su borusunun patlaması nedeniyle bazı evlerin bahçeleri ve tarım arazileri, sular altında kaldı.
Olay, ilçe merkezindeki Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne ait ana hat su borusunda gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla su borusundan akan tonlarca su, çevredeki evlerin bahçelerini ve tarım arazilerini sular altında bıraktı. Su basan tarım arazilerinde hasar oluştu. Bölgede yaşayanlar, suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Arızanın giderilmesi için ekipler, çalışma başlattı. SİVAS Su borusu patladı, arazi ve evlerin bahçelerini su bastı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hafik, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL’ler 5 bin TL’ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezalarını onadı Haber
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Haber
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Metin Feyzioğlu’nun Anıtkabir’den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB’de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Yemeksepeti CEO’sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
İstanbul’daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı Haber
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Haberler››Güncel››SİVAS Su borusu patladı, arazi ve evlerin bahçelerini su bastı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:19: Sağanak yağış etkili oldu - Haber 18:19: Yıldırımın düşen ev alev alev yandı - Haber 18:19: Türkiye'den Lübnan ordusuna yardım - Haber 18:19: Karabük'te kesintisiz ulaşım projesi başlıyor - Haber 18:19: İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 927'ye çıktı - Haber 17:40: Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı - Haber 17:25: Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek - Haber 16:19: Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü - Ekonomi 14:21: Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu - Magazin 12:03: Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti - Ekonomi