SİVAS Sulama kanalından kurt yavruları çıktı

Sulama kanalından kurt yavruları çıktıSİVAS'ın Divriği ilçesinde iş makinesi ile su kanalı çalışması yapıldığı bölgeden 10 kurt yavrusu çıktı.

25.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:04
Sulama kanalından kurt yavruları çıktı
SİVAS'ın Divriği ilçesinde iş makinesi ile su kanalı çalışması yapıldığı bölgeden 10 kurt yavrusu çıktı. Çevredekilerin şaşkınlık yaşadığı olayda, kurtarılan 8 tanesi doğaya bırakıldı.
Oyay, yaklaşık 1 ay önce ilçeye bağlı Olukman köyünde yaşandı. Olukman köyünde iş makinesi operatörü Mevlana Korkmaz, köylülerin de yardımıyla su kanalı çalışması yaptı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte kanala su verildi. Suyla birlikte kanal borularının içinde hareket eden yavru hayvanlar görüldü. Çevredekiler ilk anda büyük şaşkınlık yaşarken, kurt mu yoksa tilki mi yavrusu olduğu konusunda kararsızlık yaşadı. Ne yapacağını bilemeyen ve suda boğulma tehlikesi geçiren kurt yavruları, köylülerin de yardımı ile kenara alındı. 10 tane oldukları belirlenen yurt yavrularından 8'i kurtarılırken, 2'si ise telef oldu. Araziye bırakılan yavru kurtların bir süre sonra anneleri tarafından alındığı öğrenildi. SİVAS Sulama kanalından kurt yavruları çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Divriği, Güncel, Haber

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