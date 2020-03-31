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Sivas'ta 1 köy daha Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı 1 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

31.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:38
Sivas'ta 1 köy daha Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Sivas 'ın Doğanşar ilçesine bağlı 1 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Doğanşar İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Darıkol köyünün Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylülerimizin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak üzere köye her türlü giriş-çıkış yasaklanmıştır." denildi.
Böylece Sivas'ta karantinaya alınan köy sayısı 9'a yükseldi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinin Şenbağlar, Koyulhisar ilçesinin Boyalı, Dilekli, Kurşunlu, Yağcılar, Suşehri ilçesinin Boyalıca ve Gökçekaş, Yıldızeli ilçesinin ise Üyük köylerinde daha önce karantina kararı alınmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Doğanşar, Sivas, Güncel
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