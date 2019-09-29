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Sivas'ta 1. Off-Road Yarışları

Sivas'ta Off-Road Yarışları'nın birincisi gerçekleştirildi.

29.09.2019 14:50Sivas'ta 1. Off-Road Yarışları
Sivas'ta Off-Road Yarışları'nın birincisi gerçekleştirildi.

Sivas Belediyesinin desteğiyle Paşabahçe mesire alanı yanında oluşturulan pistte düzenlenen organizasyona, 42 ilden yaklaşık 150 yarışçı katıldı.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada, her yıl farklı illerden off-road yarışçılarını Sivas'ta misafir etmeyi arzuladıklarını söyledi.
Yarışları geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Duman, sporculara başarı diledi.
Motor gücüne göre 4 kategoride düzenlenen yarışlar akşam saatlerine kadar sürecek.

Paşabahçe, Sivas, Spor

Kaynak: AA

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