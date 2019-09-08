Haberler» Güncel» Haber

Sivas'ta "100 Yılın Hikayesi" defilesi

Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla "100 Yılın Hikayesi" defilesi düzenlendi.

08.09.2019 00:14 Sivas'ta
Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla "100 Yılın Hikayesi" defilesi düzenlendi.
Sivas Valiliği himayesinde Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen "100 Yılın Hikayesi" defilesinde 47 kıyafet beğeniye sunuldu.
Defilenin birinci bölümünde yöresel motiflerle bezenmiş giysiler, ikinci bölümde Heyet-i Temsiliye kıyafetleri, üçüncü bölümde ise Cumhuriyet dönemine ait kıyafetler sergilendi. Türk bayrağından esinlenerek hazırlanan bayrak tasarımlı elbise, büyük beğeni topladı. Atatürk'ü canlandıran Muhittin Erol'un harmandalı oynaması da yoğun ilgi gördü.
Sivas Valisi Salih Ayhan, defilede yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek "Hazırlayanlar emek ve özel gayret vermişler. Kongremizin 100. yılına bir mana verdiler. Kongre delegelerini kıyafetleriyle, duruşlarıyla hatırlamış olduk." dedi.
Defileyi, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:25   Spor hamit altıntop'un maç sonundaki açıklamaları
00:14   Sivas'ta "100 Yılın Hikayesi" defilesi
00:07   Spor cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, a milli takımın soyunma odasını ziyaret etti
00:02   Bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
00:02   GÜNDEM ÖZETİ / 8 Eylül 2019
00:01   Sivas'ta, '100 yılın hikayesi' adlı kıyafet defilesi
00:00   İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Rudd istifa etti