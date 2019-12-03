Sivas'ta, 11 ayda 55 bin 302 kişiye acil sağlık hizmeti

SİVAS Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, kentte 2019 yılının ilk 11 ayında, 55 bin 302 kişiye kara ambulansı ile acil sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde, '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kapsamında, hastane başhekimleri ve yöneticileri ile basın toplantısı düzenledi. Yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler veren Moğulkoç, Sivas'ta sağlık alanındaki çalışmalara değindi. Moğulkoç, "Acil Sağlık Hizmetleri, yurt geneline en uç noktalara kadar yayılmış, kesintisiz olarak hizmet veren, il merkezlerindeki Komuta Kontrol Merkezi'ne bağlı olarak çalışan, tüm ilçelerde ve bazı önemli noktalarda kurulmuş istasyonlardan oluşan büyük bir sistemdir. Acil Sağlık Hizmetlerinin amacı, acil sağlık hizmeti ihtiyacı oluşan vatandaşlarımıza günün 24 saatinde ücretsiz olarak 112 acil çağrı hattının aranması halinde en kısa sürede ulaşmak ve en uygun şekilde tedavisinin yapılabileceği bir merkeze ulaştırmaktır. Hastanın durumuna göre, iklim, coğrafi ve trafik gibi koşullar göz önüne alınarak, en uygun ambulans yönlendirilerek 112 Acil Sağlık hizmeti kentsel ve kırsal alanda yüzde 100 erişim ile sunulmaktadır" dedi.

'AMBULANS HELİKOPTERLE 146 KİŞİ TAŞINDI'

Kentte 2002 yılında 20 ambulans ve 17 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile hizmet verildiğini aktaran Moğulkoç, "Bu rakamlar 2019 yılı itibarıyla 75 adet standart kara ambulansı, bir tanesi kar küreme bıçaklı ve çelik paletli olmak üzere 8 adet kar paletli ambulans, 2 adet özel donanımlı ambulans 1 adet helikopter ambulansı olmak üzere toplam 86 kara ve hava ambulansı ve 36 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuyla ilimize hizmet vermektedir" diye konuştu.

Türkiye'de TÜİK verilerine göre, 16 bin 418 kişiye 1 ambulans, Sivas'ta ise 7 bin 607 kişiye 1 kara ambulansı düştüğünü kaydeden Moğulkoç, şunları söyledi:

"2019 yılının ilk 11 ayında 55 bin 302 acil yardım vakasında vatandaşlarımıza acil yardım hizmeti sunmuş bulunmaktayız. Sunduğumuz acil sağlık hizmetinin kentsel olanlarının yüzde 94'üne ilk 10 dakika içinde, ortalama olarak da 5 dakika 8 saniyede ulaşmış bulunmaktayız. Kırsal alanlarda sunduğumuz acil sağlık hizmetinde ise acil yardım vakalarının yüzde 74'üne ilk 30 dakika içinde, ortalama olarak da 21 dakika 53 saniyede ulaşmış bulunmaktayız. İlimize tahsis edilen helikopter ambulans ise hizmete başladığı günden itibaren il içi ve il dışı uçuşlar ile toplamda 226 saat 37 dakika uçarak 129 vatandaşımızı il içinde, 17 vatandaşımızı ise iller arası olmak üzere 146 kişiyi taşıyarak sağlık tesislerine daha hızlı ulaştırmıştır."