Sivas'ta, 112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyor

Sivas'ta, 112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyorSİVAS'ta Selçuklu Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden eserlerin yer aldığı adeta Açık hava müzesi konumunda bulunan Sivas Tarihi Kent Meydanı düzenleme çalışmaları devam ediyor.

19.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:14
Sivas'ta, 112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyor
SİVAS'ta Selçuklu Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden eserlerin yer aldığı adeta Açık hava müzesi konumunda bulunan Sivas Tarihi Kent Meydanı düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 1908 yılında yaptırılan Tarihi Jandarma Binasının restorasyon çalışmaları sürüyor. Selçuklu Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden eserlerin yer aldığı tarihi kent meydanında düzenleme çalışmaları devam ediyor. Sivas Belediyesi tarafından daha önce kent meydanı çevresindeki binaların tarihi dokuya uygun hale getirilerek cephe giydirilmesi yapılmıştı. Ardından meydandaki askeri lojmanlar ve Halk Eğitim Merkezi de yıkılarak meydan genişletme çalışmasına dahil edildi. Son olarak eski Numune Hastanesi'nin ve 27 Haziran Öğretmenler Parkı'nın bulunduğu alanlarda meydan projesine dahil edilerek çalışmalara başlandı. Kente 1908 yılında Vali Reşit Akif Paşa zamanın Jandarma Dairesi olarak yaptırılan binanın da restorasyon çalışmaları sürüyor. Tarihi Jandarma binası olarak bilinen yapının restorasyon çalışmalarını Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.
'DÜNYANIN EN İYİ MEYDANI OLACAK'
Vali Salih Ayhan kent meydanının daha da kimlikli hale gelmesi daha da genişlemesi açısından da güzel bir proje yürütüldüğünü belirterek, "Tarihi Jandarma binamız kullanım şekliyle verilecek fonksiyonla birlikte tamamlandığında vatandaşlarımıza açık bir şekilde hizmet verecek. İlerleyen dönemde burayla ilgili öğretmenevi belediye binamızla ilgili de ortak bir çalışma içerisine gireceğiz. Ancak asıl olan buranın, meydanın daha anlamlı hale gelmesi için genişletme çalışması yapılacaktır. Türkiye'nin en iyi meydanı inşallah dünyanın en iyi meydanı Sivas tarihi kent meydanı olacak. Ben restorasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tarihi eserlerimizi muhafaza edeceğiz tarihi eserlerimizi var edeceğiz ve gelecek kuşaklarla buluşturacağız. Sivil toplum kuruluşlarımızın vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini alıyoruz. Bu süreci kurumsal bir altyapıya ve hukuki bir zemine oturtarak süreci yönetiyoruz bu konuda vatandaşlarımız kaygılanmasın mutlaka makul ve meşru olan her şeyi dikkate aldığımızı da sizler aracılığıyla duyurmak istiyorum" dedi.
'YENİ NESİLLERE AKTARILACAK BİR EMANET OLARAK GÖRÜYORUZ'
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Orduevi projesiyle birlikte şu anda içinde bulunduğumuz tarihi Jandarma binamızın arka tarafında bulunan lojmanların yerine de TOKİ tarafından yeni lojmanlar yapılacak. Bizler de bu lojmanlarımızı yıkarak kent meydanımıza kazandırmayı amaçlıyoruz. Tarihi Jandarma Binamızda da restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de ortak akılla şehrimizin menfaatine olacak şekilde kullanıma açılarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Tarihi kent meydanı düzenlemesi kapsamında 27 Haziran Parkı ve eski Numune Hastanemizin yeriyle ilgili Millet Bahçesi yapılması hususunda TOKİ ile birlikte proje çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 70 bin metre karelik bir alanı tekrar şehrimize kazandıracağız. Bir bütün olarak düşündüğümüz zaman ortak hedef doğrultusunda bu şehre daha nasıl büyük değer kazandırırız, bunun telaşı heyecanı içerisindeyiz. Bu şehri yeni nesillere aktarılacak bir emanet olarak görüyoruz ki bu emanete de sahip çıkarak, daha da güzelleştirerek yeni döneme aktarmak adına Türkiye'nin ve dünyanın en güzel meydanlarından birisi olan bu meydanı bir bütün olarak düzenleyip etap etap yapacağız" diye konuştu. Sivas’ta, 112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Selçuklu, Sivas, Güncel, Haber

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