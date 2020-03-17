Sivas'ta 124 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
SİVAS'ta 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle 124 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.
17.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:24
SİVAS'ta 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle 124 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.
Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle 124 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve Karayolları ekipleri, kapalı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.Öte yandan kar yağışı nedeniyle park halindeki araçların üzerleri karla kaplanırken, Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
Kaynak: DHA
Manşet
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