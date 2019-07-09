09.07.2019 10:46
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Sivas'ta 15 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas

Sivas'ta yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivas'ta yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas- Erzincan kara yolundaki uygulama noktasına yakın bölgede yolda yürüyen sırt çantalı kişiler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin, düzensiz göçmen olabileceklerini değerlerinden sivil ekipler, bu kişilerin uygulama noktasına kadar girmesini bekledi.
Polis ekipleri sorguladıkları bu kişilerin yurda kaçak girdiklerini tespit etti. Yakalanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmenin üzerlerindeki kimliklerin de sahte olduğu değerlendirildi.
Ekipler tarafından çay ikramı yapılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Sivas, Güncel

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