Sivas
'ta 15 yerde muhtarlık ve aza seçimi yenilendi
Sivas'ta ve ilçelerinde 31 Mart'ta iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen 8 muhtarlık ve 7 azalık seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.
İl Merkezinde Halil Rıfat Paşa Mahallesinde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçilen Vedat S.'nin sabıka kaydı bulunması gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu
tarafından iptal edilen muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verildi. Halil Rıfat Paşa Mahallesinde Turan Korkmaz, Akif Baykal, Necmettin Açıkalın ve Selahattin Dağ
'ın aday olduğu muhtarlık seçimleri için 4 Eylül
Ortaokulunda kurulan 7 sandıkta 2 bin 175 seçmen yeni oy verdi.
Ayrıca, Sivas merkeze bağlı Gümüşdere
, Kumyurt ve Hafik
Bayramtepe köylerinde muhtarlık, Akyurt
, Akpınar
köylerinde ise aza seçimi yeniden yapılıyor. İlçelerde ise Divriği Kale
ve Kültür Mahallesinde, Suşehri
Yeni Mahallesi'nde, Gürün Hacılar
Mahallesinde muhtarlar yeniden seçilecek. Yıldızeli
Danişment köyü, Akıncılar
Abdurrahman köyü, Divriği Kaledibi ile Gözecik köyleri, Suşehri Balkara köyünde ise aza seçimleri yenilendi. Sabah
08.00'de başlayan oy verme işlemine rağmen, vatandaşların genellikle öğle saatlerinde sandık başına geldiği görüldü. Oy verme işlemi 17.00'da sona erecek.
Kaynak: DHA
Güncel