Haberler » Güncel » Sivas'ta 157 parça tarihi eser ele geçirildi - Haber

Sivas'ta 157 parça tarihi eser ele geçirildi

Sivas'ta, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 157 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:24Sivas'ta 157 parça tarihi eser ele geçirildi
'ta, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 157 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ş.G'nin (52), Diriliş Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Evde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 toprak küp, 55 toprak küp parçası, 23 toprak obje, 21 metal obje, 16 toprak obje parçası, 5 metal tas, 2 toprak tas parçası, 15 yüzük, 8 kağıt para ile toprak tas, mühür, tokmak, metal zil, metal sikke, motifli taç, kama ve dedektör bulundu.
Gözaltına alınan Ş.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
20.02.2020 12:28:42