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Sivas'ta 16 yaşındaki çocuk eve geç geldiği için kendisini uyaran ağabeyini öldürdü

Sivas'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

13.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:34Sivas'ta 16 yaşındaki çocuk eve geç geldiği için kendisini uyaran ağabeyini öldürdü
'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mahallesi Caddesi'nde ailesiyle yaşayan F.S. (25), eve geç gelen kardeşi O.S'yi (16) uyardı.
Kardeşler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine lise öğrencisi O.S, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi F.S'yi karnından bıçakladı.
Ağır yaralanan F.S, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
O.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Selçuklu, Buhara, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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