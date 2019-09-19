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Sivas'ta 17 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 17 bin 670 paket gümrük kaçağı sigara ve 53 gram esrar ele geçirildi.

19.09.2019 17:21Sivas'ta 17 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi
Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 17 bin 670 paket gümrük kaçağı sigara ve 53 gram esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekipler tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 6 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, 33 sigara kaçakçılığı, 2 kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet ve 1 göçmen kaçakçılığı olmak üzere 42 olaya müdahale edildiği belirtildi. Jandarma ekipleri bu olaylarda 53 gram esrar, 4 adet dedektör ve 17 bin 670 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olaylarda yakalanan 44 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - SİVAS

Jandarma, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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