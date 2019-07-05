Sivas'ta, 2 bin Mehmetçik yemin etti

SİVAS'ta acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin asker, 5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda düzenlenen törenle yemin etti. Tören sonrası aileleri ile buluşan askerler duygusal anlar yaşadı.

5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda eğitimlerini tamamlayan 1999/2 tertip 2'nci kademe askerler için yemin töreni düzenlendi. Törene Vali Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim Sanayi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ile asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 2 bin Mehmetçik, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Erlere birliklerine ilk katılım ve başarı belgeleri verildi.

Törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, "Kutsal vatan hizmetini yapmak için güzel yurdumuzun dört bir yanından şenliklerle ve halaylarla uğurladığınız evlatlarınızın yemin törenini gururla izledik. Bu törene Türkiye Cumhuriyetini temsilen şanlı al bayrağımız, Çanakkale Savaşında, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşında, Kıbrıs'ta ve terörle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz ve bugün bize ülkemizde özgürce yaşama azmini bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir. Güzel yurdumuzun dört bir yanından gelerek asker ocağında tek yürek olan evlatlarınızın duruşundaki heybet ve bakışlarındaki kararlılık ve omuzlarındaki yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını göstermektedir. Kutsal askerlik vazifesinin ilk evresini bu törenle başarıyla tamamlaya Mehmetçiklerimiz, yiğit evlatlarımız yarınlarımız için bizlere güven telkin etmişlerdir. Çünkü onlar bu yeminle milletimize sadakatle temsil edeceğini, amirlerine ve emirlere mutlak itaatle ulusumuzun güvenine layık ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacaklarını beyan etmişlerdir. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır, elzemdir" dedi.

Yemin eden askerlere seslenen Tuğgeneral Erbakan, "Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza vazifeyi, namus bilip çalışacağınıza parolanızın vatan, millet, bayrak ve şeref olacağının dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Cesaretin, fedakarlığın ve vefanın timsali olan kahraman ordumuz bu yiğit evlatlarımızla gücüne güç katmıştır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı. Törenin ardından askerler ile ailelerin buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

- Sivas

Kaynak: DHA