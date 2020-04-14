Sivas'ta 2 köy daha karantinada

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı. 14 günlük izolasyon süresi dolan 5 köydeki karantina ise bugün saat 24.00 itibariyle kalkacak.

? Sivas 'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karantina kararları alındı. Bu çerçevede Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık ve Gölova ilçesine bağlı Boğazköy, bugün itibariyle 14 günlük karantinaya alındı.Bu arada, 14 günlük karantina süresi dolan, gerekli sosyal izolasyonun sağlandığı Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü, Yıldızeli ilçesine bağlı Üyük, Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol ile Koyulhisar ilçesine bağlı Kurşunlu ve Yağcılar köylerindeki karantinanın bugün 24.00'ten itibaren kaldırılması kararlaştırıldı.