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Sivas'ta 2 köy daha koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sivas'ın Şarkışla ve Gölova ilçelerinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

14.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:48
Sivas'ta 2 köy daha koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sivas 'ın Şarkışla ve Gölova ilçelerinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Gölova ilçesinin Boğazköy , Şarkışla ilçesinin de Yaprakçık köylerinin karantinaya alındığı bildirildi.


Öte yandan Zara ilçesindeki Tuzlagözü, Yıldızeli Üyük ve Doğanşar Darıkol köyleri ile Koyulhisar ilçesindeki Kurşunlu ve Yağcılar köylerinde ise sosyal izolasyonun sağlanmasıyla karantina kararlarının kaldırıldığı kaydedildi.

Sivas'ta daha önce karantinaya alınan 16 yerleşim yeri ve bir apartmanda süreç devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Şarkışla, Boğazköy, Gölova, Sivas, Güncel
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