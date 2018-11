Sivas'ta, 2 Metre 5 Santimlik Etli Pide Yapıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 15:01



SİVAS'ta fırın ustası Ekrem Sönmez (27), 2 metre 5 santimetre uzunluğunda etli pide yaptı. Sönmez, Sivas etli pidesinin Konya'da yapılandan farkının eti ve uzunluğu olduğunu söyledi.Kent merkezindeki Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde faaliyet gösteren fırında 10 yıldır usta olarak çalışan Ekrem Sönmez, istek üzerine 2 metre 5 santimlik etli pide yaptı. Günlük yüzlerce etli pide hazırlayan ve müşterilerinin talebi doğrultusunda hamuru uzatabildiklerini söyleyen Sönmez, Sivas etli pidesinin Konya'da yapılandan farklı olduğunu belirtti. Sönmez, "Sivas etli ekmeğinin kentte yaşayan birçok vatandaş tarafından bilinen bir lezzet. Kaburga etinden hazırlanan etli ekmeğin içerisine vatandaşların ağız tadına göre, domates, biber ve soğan konuluyor. Vatandaşlarımız ister evlerinde, isterse kasaplarda içini hazırlatarak getiriyorlar ve yaptığımız etli ekmekten her müşterimiz memnun kalıyor" dedi.Sivas'ta birçok mahallede yüzlerce pide fırını bulunduğunu ve etli ekmek yapıldığını anlatan Sönmez, "Müşterilerimiz öğle saatleri ağırlıklı olmak üzere günün her saatinde etli ekmeği tüketiyor. Fırınımız 24 saat hizmet veriyor, günün her saatinde de etli ekmek yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Yaptığı etli pidelerin il dışına ve hatta yurt dışına da gittiğini ifade eden Sönmez "Fırınlarda katmer, çörek ve pide gibi kente özgü yiyecekler de pişiriliyor. Bir çok müşterimiz yaptığımız etli pideleri il dışına ve yurt dışına da götürüyor. Daha önce de 2,5 metrelik etli pide yapmıştım" dedi.Sivas etli pidesi için tescil hazırlığı yapılmasından mutlu olduklarını ifade eden Sönmez, "Bizim hamurumuz mayalı. Konya etli pidesi mayasız hamurdan oluyor. Bizimki daha güzel oluyor, uzatıyoruz ince oluyor, hamur olmuyor, kurumuyor. Konya'nın etli pidesinin kuruduğunu söylüyorlar" dedi.Kasap dükkanı işletmecisi Hasan Vural ise Sivas etli ekmeğini diğerlerinden ayıran en önemli özelliğinin içinin kaburga etinden hazırlanması olduğunu dile getirdi.- Sivas