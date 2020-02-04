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Sivas'ta 202 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 202 köy yolu ulaşıma kapandı.

04.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:36Sivas'ta 202 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 202 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı dolayısıyla 202 köye ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyonla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
'da yoğun kar yağışı
Öte yandan, Sivas'ın bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. İmranlı ilçesinde kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sivas'ı Erzincan'a bağlayan Kızıldağ Geçidi'nde ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.
Kara yolları ekipleri yolun trafiğe açık kalması için yoğun çaba harcıyor.

İmranlı, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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