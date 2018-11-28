Sivas'ta 27 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:15



28 Kasım 2018 Çarşamba 17:15

Sivas'ın Hafik ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 27 kilo 850 gram hint keneviri ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.Hafik ilçesine bağlı Kızılören köyünde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve jandarma ekipleri harekete geçti. Köyde bir ikamete yapılan operasyonda evde yapılan aramada 27 kilo 850 gram hint keneviri ve esrar maddeleri ele geçirildi.Olayla ilgisi olduğu tespit edilen N.Ç,M.A.,H.P. ve S.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS