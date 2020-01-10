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Sivas'ta 27 köy yolu kapalı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 27 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

10.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:58Sivas'ta 27 köy yolu kapalı
'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 27 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kent genelinde 27 köy yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle Divriği'de 2, Gemerek'te 3, 'da 3, Gürün'de 7, İmranlı'da 4, Suşehri'nde 3, 'de 4 ve Zara ilçesinde ise 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

Yıldızeli, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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